மகளிர் தினத்தில் பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநரை கவுரவித்த பெட்ரிசியன் கல்லூரி

சென்னை அடையாறில் உள்ள பெட்ரிசியன் கலை அறிவியல் கல்லூரி பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஆண்டாளுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த பெண் தொழிலாளர் விருதை வழங்கி கவுரவித்தது.

சர்வதேச பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு பெட்ரிசியன் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் தடைகள் அனைத்தையும் உடைத்து முன்னேறிய பெண்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவித்தது.

தொழில்முனைவோர் பயிற்சிகள் மூலம் எண்ணிலடங்கா பெண்களின் சுய மேம்பாட்டிற்கு உதவிய டாக்டர் சத்ய பிரேமா வாழ்நாள் சாதனைக்கான விருது பெற்றார். பெண்ணைப் பற்றிய அனைத்துக் கற்பிதங்களையும் உடைத்தெறிந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஆண்டாளுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த பெண் தொழிலாளர் விருது வழங்கப்பட்டது.

பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த ஜூலியஸ் மில்பெர்ட், தீபா ரமணி, கோகிலா, விஜயலட்சுமி, தேவசேனா, மஞ்சுளா, விஜயதிலகம் ஆகியோருக்கு பெட்ரிசியன் கல்லூரி விருது வழங்கியது.

