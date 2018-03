நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருது வென்ற பெண்களுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு

பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்து நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருது வென்ற பெண்களுடன் பிரதமர் மோடி இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு துறைகளில் சாதனை செய்த பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் வளர்ச்சிக்காக போராடிய தன்னார்வ அமைப்புகளுக்கு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் சார்பாக நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்படும். பெண்களின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டில் ஜெயம்மா பந்தாரி, கே.ஷியாமளாகுமாரி, வானஸ்ரீ, கார்கி குப்தா, டாக்டர்.சிந்துதாய் சப்கல், மிட்டல் படேல், சிரோம் இந்திரா, ஊர்மிளா பாலாவந்த் ஆப்தே, பூர்ணிமா பார்மன், மால்விகா ஐயர், ரவீனா உமாதேவி நாகராஜ், அனுராதா கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் நீதிபதி கீதா மிட்டல் உள்பட 30 பேருக்கு ஜனாதிபதி மாளிகையில் நேற்று நடந்த விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருதை வழங்கினார். மேலும், பேடி சிந்தாபாத் பேக்கரி, ஆரண்யா நேச்சுரல்ஸ், அவானி அமைப்பு, கருணா சொசைட்டி ஆஃப் அனிமல்ஸ் மற்றும் நேச்சர், ஐஎன்எஸ்வி தாரிணி குழு, ஒன் ஸ்டாப் மையம், ராய்ப்பூர், மில்லட் நெர்வோர்க் ஆப் இந்தியா, ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் போன்ற அமைப்புகளுக்கும் இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருது வென்ற பெண்களை பிரதமர் மோடி டெல்லியில் இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடினார். அப்போது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு துறை மந்திரி மேனகா காந்தி உடனிருந்தார். #internationalwomensday #NarishaktiPuraskar #tamilnews

