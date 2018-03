திருமணம் செல்லும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது: கேரள மாணவி ஹாதியா பேட்டி

சேலம்: கேரள மாநிலம் கோட்டையத்தை சேர்ந்தவர் அகிலா. சேலத்தில் உள்ள தனியார் சித்த மருத்துவ கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். இவர் கேரளாவை சேர்ந்த ஷபிர்ஜகான் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு, ஹாதியா என பெயர் மாற்றிக் கொண்டார். இதையடுத்து ஹாதியாவின் தந்தை அசோகன், தனது மகளை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து, அவளை தீவிரவாதியாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். எனவே இந்த திருமணத்தை ரத்து செய்யவேண்டும் என கேரள நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இவர்களின் திருமணம் செல்லாது என உத்தரவிட்டது. உடனே ஷபிர்ஜகான் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பு கூறியது. இதில் ஹாதியா- ஷபிர்ஜகான் திருமணம் செல்லும் என தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சேலத்தில் தங்கி படித்து வரும் ஹாதியா நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ‘இந்த தீர்ப்பு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. மகளிர் தினத்தில் எனக்கு கிடைத்த வெற்றி’ என்றார். இந்நிலையில், ஹாதியாவின் கணவர் ஷபிர்ஜகான் மற்றும் உறவினர்கள், நேற்று கல்லூரி விடுதிக்கு வந்தனர். மாணவிக்கு கல்லூரி நிர்வாகம் விடுப்பு அளித்ததைத்தொடர்ந்து கணவருடன் நேற்று மாலை மாணவி ஹாதியா கேரளாவுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

Source: Dinakaran

