கோயிலில் துண்டுபிரசுரம் வினியோகித்த சம்பவம் அய்யாக்கண்ணு மீது தாக்குதல் விவசாய சங்கங்கள் கண்டனம்

மன்னார்குடி: விவசாயிகள் சங்கத்தினர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையில் மரபணு மாற்ற விதைகளுக்கு எதிரான பரப்புரையை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி சென்னை வரை செய்ய திட்டமிட்டு ஊர், ஊராக பரப்புரை செய்து வருகின்றனர். நேற்று முன்தினம் திருச்செந்தூர் கோயிலில் துண்டறிக்கை விநியோகம் செய்யும்போது பாஜக மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த நெல்லையம்மாள் என்பவர் திடீரென கூட்டத்தில் புகுந்து அய்யாக்கண்ணு மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளார். இதற்கு, விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு, விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து குமரி முதல் கோட்டை வரை நடைபயண பிரசாரம் மேற்கொண்டுள்ளார். அவரது கோரிக்கையில் உள்ள உண்மைகளை உணர்ந்து, அதனை நிறைவேற்ற வேண்டிய நிலையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் உள்ளன. ஆனால் அதன்படி செய்யாமல் பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர்கள் மூலம் அவதூறு பிரசாரங்களில் ஈடுபட்டு வந்தார். இதற்கிடையே, திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்களிடம் விவசாயிகளின் கோரிக்கை குறித்த துண்டு பிரசுரங்களை வினியோகம் செய்த அய்யாக்கண்ணு மீது தூத்துக்குடி மாவட்ட பாஜக மகளிரணி தலைவர் நெல்லையம்மாள் தாக்குதல் நடத்தியது வன்மையாக கண்டிக்கதக்கது. இந்த தாக்குதல் சம்பவம், ஒட்டுமொத்த தமிழக விவசாயிகளை அவமானப்படுத்தும் செயலாகும். போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் மீதான தாக்குதலை தமிழக அரசு தடுத்த நிறுத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து எதிர் தாக்குதல்களில் ஈடுபடுவோம். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும்: காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க தஞ்சை மாவட்ட செயலாளர் சுந்தர விமலநாதன் கூறுகையில், `திருச்செந்தூரில் பாஜக பெண் நிர்வாகி நெல்லையம்மாள், அய்யாக்கண்ணுவை கன்னத்தை தாக்கியது கண்டிக்கத்தக்கது. பாஜ பெண் நிர்வாகி மன்னிப்பு கேட்காவிட்டால் விவசாயிகளை திரட்டி தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும்’ என்றார். தற்சார்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் பொன்னையன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், `அமைதியான வழியில் தமது கருத்துக்களை பரப்புரை செய்து வரும் விவசாயிகள் இயக்கத்தினரை திட்டமிட்டு தாக்கி, வன்முறையைத் தூண்டியுள்ள பாஜக மகளிர் அணியை சேர்ந்த நெல்லையம்மாளையும் அவரது செயலுக்கு துணை நிற்கும் பாஜ வையும் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In the temple distributed pamphlets attack on agricultural societies condemned ayyakkannu incident

Mannargudi: farmers led by genetically modified seeds, ayyakkannu injunctions against lobbying virgins