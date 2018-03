ஓடும் வேனில் மாரடைப்பு 9 குழந்தைகளின் உயிரை காப்பாற்றி டிரைவர் சாவு : இடைப்பாடி அருகே உருக்கம்

இடைப்பாடி : இடைப்பாடி அருகே ஓடும் வேனில் டிரைவருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. மரண போராட்டத்திலும் சமயோசிதமாக செயல்பட்டு, 9 குழந்தைகளை காப்பாற்றி, உயிரை விட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாமக்கல் மாவட்டம் பல்லக்காபாளையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில், சேலம் மாவட்டம் இடைப்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த மாணவர்களை தினமும், பள்ளி வேன் மூலம் அழைத்துச்செல்லும் வேனில் டிரைவராக சங்ககிரி அடுத்த தேவூரை சேர்ந்த கந்தசாமி(40) என்பவர் பணியாற்றி வந்தார். நேற்று காலை வழக்கம்போல் மாணவர்களை பள்ளி வேனில் அழைத்துக்கொண்டு சென்றார். காலை 8.30 மணியளவில், தேவூர் அம்மாபாளையம் வாய்க்கால் கரை அருகே சென்றபோது, டிரைவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. வலியால் துடித்த கந்தசாமி, துரிதமாக செயல்பட்டு வேனை அருகே இருந்த வாய்க்காலில் இறக்கி நிறுத்தினார். நெஞ்சை பிடித்தபடி ஸ்டியரிங்கில் சாய்ந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனால், வேனில் இருந்த குழந்தைகள் பயத்தில் அலறத்தொடங்கினர். இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள், ஓடி வந்து குழந்தைகளை வேனில் இருந்து பாதுகாப்பாக கீழே இறக்கினர். இதுகுறித்த தகவலின் பேரில், சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சங்ககிரி ஆர்டிஓ ராமதுரைமுருகன் மற்றும் தாசில்தார் அருள்குமார் ஆகியோர், குழந்தைகளை மாற்று வாகனம் மூலம், பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், தேவூர் போலீசார், கந்தசாமியின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். டிரைவர் கந்தசாமியின் மனைவி சித்ரா மற்றும் 3 மகள்கள், அவரது உடலை பார்த்து கதறி அழுதனர். வேனை ஓட்டிச் செல்லும் போது, நெஞ்சுவலியால் ஏற்பட்ட மரண போராட்டத்திலும், சமயோசிதமாக செயல்பட்டு வேனில் இருந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றிய கந்தசாமியின் செயலை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் நெகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

