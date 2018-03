செருப்புகளுக்கு வரி விலக்கு கோரி வழக்கு : ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் செயலருக்கு ஐகோர்ட் கிளை நோட்டீஸ்

மதுரை : மதுரை, கட்ராபாளையம் செருப்பு பஜார் சங்க செயலாளர் லியாகத் அலி, ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: வாட் வரி முறை அமலில் இருந்த ரூ.200க்கு கீழுள்ள காலணி தயாரிப்புகளுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு மேல் பிராண்ட் அல்லாத தயாரிப்புக்கு 4 சதவீத வரியும், பிராண்ட் தயாரிப்புகளுக்கு 12.5 சதவீத வரியும் வசூலிக்கப்பட்டது. தற்போது ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பில், ரூ.500க்கு உட்பட்ட காலணிகளுக்கு 5 சதவீதமும், இதற்கு ேமற்பட்டவைக்கு 18 சதவீதம் வரையிலும் வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வருகைக்கும் சாதகமாக உள்ளது. எனவே, ரூ.500க்கு கீழுள்ள செருப்புகளுக்கு ஜிஎஸ்டியில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் செயலர், தமிழக வணிகவரித்துறை செயலர் மற்றும் கமிஷனர் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு விசாரணையை 4 வாரம் தள்ளிவைத்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

