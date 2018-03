பிரஸ் இன்பர்மேஷன் பீரோ எனப்படும் பி.ஐ.பி.யின் தலைமை இயக்குனராக எஸ்.ஆர்.கர் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார் என தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி 2014-ல் பொறுப்பேற்றபோது, மத்திய அரசின் செய்தி நிறுவனமான பி.ஐ.பி.யின் தலைமை இயக்குனராக பிராங்க் நொரானா நியமனம் செய்யப்பட்டார். இவரது பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் 30-ம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. இந்நிலையில், டெல்லியில் உள்ள தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் நேற்று அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. அதில், பிரஸ் இன்பர்மேஷன் பீரோ எனப்படும் பி.ஐ.பி.யின் தலைமை இயக்குனராக எஸ்.ஆர்.கர் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார் எனவும், அவர் மே 1-ம் தேதி முதல் பி.ஐ.பி., தலைமை இயக்குனராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

