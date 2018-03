குமரி: வானிலை மையத்தின் எச்சரிக்கையால் குமரி மாவட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை. கடலில் காற்று அதிகமாக வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்தது.

Source: Dinakaran

Kumari: Weather Centre’s warning by Kumari district fishermen did not go to sea fishing. And waiting in the sea