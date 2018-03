திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே வேன் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த 30 பேர் சிகிச்சைக்காக ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The van overturned in the accident near arani slots: 30 people were seriously injured

Tiruvannamalai: Arni, tiruvannamalai district near the overturned van crashed into the ditch. In this accident.