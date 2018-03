அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கடலில் பலத்த காற்று : மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை

குமரி: குமரி அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகியுள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மன்னார் வளைகுடாவில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கடலில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். கடலில் 35 முதல் 55 கி.மீ. வரை காற்று வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. கடலோர மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று வருவாய்த்துறை ஆணையர் சத்யகோபால் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Strong winds over the next 2 days at sea: the fishermen not to go to sea to warn that

