மாணவி அஸ்வினி உடலுக்கு இன்று பிரேத பரிசோதனை.. உடலை வாங்க பெற்றோர்கள் மறுப்பு

சென்னை: கே.கே. நகரில் கொல்லப்பட்ட மாணவி அஸ்வினி உடலுக்கு இன்று காலை பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட இருக்கிறது. சென்னை கே.கே.நகரில் உள்ள மீனாட்சி கல்லூரி வாசலில் வைத்து அஸ்வினி என்ற அதே கல்லூரியில் பிகாம் முதலாமாண்டு படித்த மாணவியை அழகேசன் கழுத்தையறுத்து கொலை செய்தார். தற்போது அழகேசன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளான். ஒருதலை காதலால் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் அஸ்வினி கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார். தமிழகம் முழுக்க இந்த செய்தி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில் கே.கே. நகரில் கொல்லப்பட்ட மாணவி அஸ்வினி உடலுக்கு இன்று காலை பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட இருக்கிறது. அஸ்வினி உடல் காலை 9.30 மணிக்கு உடற்கூறு ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது. கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறு ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது. அஸ்வினி உடலை வாங்க பெற்றோர்கள் மறுப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்கள். உறவினர்கள் மருத்துவமனை வாசலில் உடலை வாங்க மறுத்து போராடி வருகிறார்கள்.

Source: OneIndia

English summary

Girls today for the post-mortem examination of the body ashwini. Buy parents denial of the body

Chennai: k.k. One girl was killed in the town of ashwini body autopsy tests this morning.

Chennai