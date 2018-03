உச்ச நீதிமன்ற இறுதி தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு: செயல் திட்ட குழுவை வடிவமைப்பது குறித்து மத்திய நீர்வளத்துறை பரிசீலனை

காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான செயல் திட்ட குழுவை எவ்வாறு வடிவமைப்பு என்பது குறித்து கர்நாடகா, தமிழகம் உள்ளிட்ட 4 மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் உச்ச நீதிமன்ற இறுதி தீர்ப்பின்படி இம் மாத இறுதிக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப் பது தாமதமாகும் என தெரிகிறது.

காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி 16-ம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

அதில், “தமிழகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட நீர் அளவை குறைத்து, கர்நாடகாவுக்கு கூடுதலாக 14.75 டிஎம்சி நீரை ஒதுக்கியது. காவிரி நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள செயல் திட்டத்தை (காவிரி மேலாண்மை வாரியம்) மத்திய அரசு 6 வாரங்களுக்குள் ஏற்படுத்த வேண்டும். அடுத்த 15 ஆண்டுகளுக்கு இதுவே இறுதி என்பதால், மாநில அரசுகள் மேல்முறையீடு செய்யக் கூடாது” என உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து நடந்த தமிழக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய அரசு உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியது. இதேபோல கர்நாடகாவில் நடந்த அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில், காவிரி மோலாண்மை வாரியம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் சட்ட நிபுணர்களுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பதாக அறிவித்தது. உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த காலக்கெடு இம்மாத இறுதியுடன் நிறைவடைவதால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படுமா என கேள்வி எழுந்தது.

இந்நிலையில் காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க வருமாறு தமிழகம், கர்நாடகா, கேரளா, புதுச்சேரி ஆகிய 4 மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு மத்திய நீர்வளத்துறை அழைப்பு விடுத்தது. டெல்லியில் நேற்று மத்திய நீர்வளத்துறை செயலர் உபேந்திர பிரசாத் சிங் தலைமையில் நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழக அரசு தரப்பில் தலைமைச் செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன், பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலர் பிரபாகரன், காவிரி தொழில் நுட்பக் குழு தலைவர் சுப்பிரமணியன் ஆகியோரும் கர்நாடகா அரசு சார்பில் தலைமைச் செயலர் ரத்ன பிரபா தலைமையிலான‌ அதிகாரிகளும் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலர் அஸ்வினி குமார் மற்றும் கேரள அதிகாரிகளும் பங்கேற்றன‌ர்.

கர்நாடகா எதிர்ப்பு

சுமார் 75 நிமிடங்கள் நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய கர்நாடக தலைமை செயலர் ரத்ன பிரபா, “உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை. எனவே தீர்ப்பை செயல்படுத்துவது குறித்த செயல்திட்டம் பற்றி விவாதிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் எங்களது முடிவை இன்னும் சில தினங்களில் எழுத்துபூர்வமாக மத்திய அரசுக்கு தெரிவிப்போம்” என தெரிவித் துள்ளார்.

இதற்கு தமிழக செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன், “ காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற வார்த்தையே உச்ச நீதிமன்றம் செயல் திட்டம் என குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே மத்திய அரசு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும். இந்த வாரியம் நடுவர் மன்ற தீர்ப் பில் குறிப்பிட்டவாறு அனைத்து அதிகாரங்களையும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் கர்நாடகா மாதந்தோறும் திறந்துவிடப்படும் நீரின் அளவை கண்காணிக்க முடியும். வறட்சி காலங்களில் தமிழகத்துக்கு திறக்க வேண்டிய நீரை முறைப்படி வழங்க முடியும்” என வலியுறுத்தினார்.

புதுச்சேரி, கேரள மாநில அதிகாரிகளும் காவிரி நீரை சரியாக வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளு மாறு வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து மத்திய நீர்வளத்துறை செயலர் உபேந்திர பிரசாத் சிங், “இந்த கூட்டம் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்துவது குறித்த முதல் கூட்டம் என்பதால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது குறித்து இறுதி முடிவை பின்னர் எடுக்கலாம். முன்னதாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள செயல் திட்டத்தை எவ்வாறு வடிவமைப்பு குறித்து 4 மாநில அரசுகளும் எழுத்துப்பூர்வமான கருத்துகளை விரைவாக‌ தெரிவிக்கலாம். அதன் பிறகு நடைபெறும் அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை வகுக்கலாம்” என கூறி னார்.

வாரியத்தின் வடிவம் என்ன?

உபேந்திர பிரசாத் சிங் மேலும் கூறியதாவது:

காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்துவது குறித்து 4 மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் குறித்து சரியான வார்த்தையை உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிடவில்லை. ஆனாலும் காவிரி நடுவர் மன்றம் தீர்ப்பின்படி ‘செயல்திட்டம்’ என்ற வார்த்தை காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தையே குறிக்கிறது. எனவே தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதற்கு அந்த செயல் திட்டக் குழுவை முதலில் வடிவமைக்க வேண்டும்.

இந்த செயல்திட்ட வடிவமைப்பை பொறுத்தவரை ஏற்கெனவே இரு மாதிரிகள் உள்ளன. ஒன்று பக்ரா நங்கல் மேலாண்மை வாரியம் மற்றொன்று நர்மதா கட்டுப்பாடு வாரியம். இதில் பக்ரா நங்கல் மேலாண்மை வாரியம் மாநிலங்களுக்கிடையே நீர் பங்கீடு, மின்சார பங்கீடு, அணைகள் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட அனைத்தையும் நிர்வகிக்கிறது. நர்மதா கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அணை கள் உள்ளிட்ட சொத்துகளை மாநில அரசிடமே அதிகாரத்தை வழங்கியுள்ளது. ஆனால் நீர் திறப்பு, அணைகள் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை பார்த்துக் கொள்கிறது.

காவிரி விவகாரத்தில் இதில் எந்த மாதிரியான செயல்திட்டத் தை உருவாக்குவது என்பது பற்றி முதலில் முடிவெடுக்க வேண்டும். அது காவிரி மேலாண்மை வாரியமாகவோ நீர் பங்கீட்டை செயல்படுத்தும் ஒழுங்குமுறை ஆணையமாகவோ கூட இருக்கலாம். உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தும் என்பதால், நதி நீர் பங்கீட்டை மாநிலங்களுக்கு இடையே சுமூகமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.

செயல்திட்டம் குறித்து முதலில் முடிவெடுக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அடுத்த கூட்டத்தை கூட்டி, எந்த மாதிரியான அமைப்பை உருவாக்குவது என முடிவு செய்யப்படும். இதில் மாநில அரசுகள் விரும்பினால், என்ன மாதிரியான திட்டங்களை செயல்படுத்தலாம் என அறிக்கை தாக்கல் செய்யலாம். இவ்வாறு அமைச்சர் கூறினார்.

காவிரி நதிநீர் தொடர்பான மத்திய நீர்வளத்துறை நடத்திய கூட்டத்தில் பங்கேற்று வரும், தலைமைச் செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட மூவருடன், முதல்வர் கே.பழனிசாமி இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முக் கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

மத்திய நீர்வளத்துறை கூட்டத் தில் காவிரி மேலாண்மை வாரி யம் அமைப்பது குறித்து உறுதியான முடிவு எடுக்கப்படாததால், வாரியம் அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

