காவிரி வாரியம் அமைக்காவிட்டால் முதல்வர் உடனே பதவி விலகராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

‘காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கும் முயற்சியில் அரசு தோல்வி அடைந்தால், பழனிசாமி முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும்’ என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சேலத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியது: கடந்த மாதம் 16-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை ஆறு வாரத்துக்குள் அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. இதற்கென ஒரு குழு அமைத்து செயல்படுத்த மத்திய அரசால் முடியும். ஆனால், மத்திய அரசு தயங்கி வருகிறது. பிரதமரும் இந்த விஷயத்தில் மறுத்து வருகிறார்.

கர்நாடகா தேர்தலை மனதில் கொண்டு, மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் நடவடிக்கையில் தயக்கம் காட்டி வருகிறது. நான்கு மாநில அதிகாரிகள் பங்கேற்ற கூட்டம் வெறும் கண்துடைப்பு.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் மட்டும் போட்டு வலியுறுத்தாமல், மத்திய அரசிடம் கடுமையாகப் போராட வேண்டும். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் முதல்வர் பதவியிலிருந்து பழனிசாமி உடனே பதவி விலக வேண்டும். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் மத்திய அரசைக் கண்டித்து வரும் 30-ம் தேதி முதல் தொடர் போராட்டத்தில் பாமக ஈடுபடும். கடந்த ஆட்சியில் 110 விதியின் கீழ் 184 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு, ரூ.1.05 லட்சம் கோடி திட்டத்தில், 5 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான திட்டம் மட்டுமே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நடிகர்களால் நன்மையில்லை

தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ள சினிமா நடிகர்களால் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கப் போவதில்லை. மக்களும் அவர்களை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். சேலம் இரும்பாலை தனியார் மயமாக்கும் திட்டத்தை, மத்திய அரசு கைவிட வலியுறுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

