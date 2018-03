முன்னாள் துணைவேந்தர் ஜாமீனில் விடுதலை

லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட, பாரதியார் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் கணபதி நேற்று ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

கோவை பாரதியார் பல்கலை.யின் துணைவேந்தராக பதவி வகித்தவர் கணபதி. இவர் உதவிப் பேராசிரியர் நியமனத்துக்கு ரூ.30 லட்சம் லஞ்சம் பெற்றதாகக் கூறி, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரால் கடந்த பிப். 3-ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். அதற்கு உடந்தையாக இருந்ததாகக்கூறி பேராசிரியர் தர்மராஜூம் கைது செய்யப்பட்டு, இருவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து கணபதி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். பின்னர் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருவர் தரப்பிலும் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா, நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து நேற்று மாலை இருவரும் கோவை மத்திய சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

Source: The Hindu

