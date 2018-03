போதைப் பொருள் பதுக்கல் வழக்கில் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட 5 பேருக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை: புதுக்கோட்டை சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

போதைப்பொருள் பதுக்கல் வழக்கில் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்த 2 பேர் உட்பட 5 பேருக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து புதுக்கோட்டை அத்தியாவசிய பண்டங்கள் சிறப்பு நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பு அளித்தது.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள சிறுகூடல் பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ப.காளியம்மாள்(55). இவரது வீட்டில் போதைப்பொருள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலைத் தொடர்ந்து மதுரை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினர் கடந்த 2013-ல் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அங்கு போதைப்பொருள் பதுக்கி வைத்திருந்ததாக ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்த பி.மசூத் மொசாவி(49), எஸ்.முகமது ஜப்ரானி(30), சென்னையைச் சேர்ந்த எஸ்.சவுகத் அலி(55), டெல்லியைச் சேர்ந்த டி.நவுசத் அத்தார்(38) மற்றும் காளியம்மாள் ஆகிய 5 பேரையும் கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சுமார் 6 கிலோ போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பான வழக்கு, புதுக்கோட்டை அத்தியாவசிய பண்டங்கள் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது.

இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிங்ஸ்லி கிறிஸ்டோபர், குற்றம் சாட்டப்பட்ட மசூத்மொசாவி, முகமது ஜப்ரானி, காளியம்மாள், சவுகத் அலி, நவுசத் அத்தார் ஆகிய 5 பேருக்கும் தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார். மேலும், நவுசத் அத்தாருக்கு ரூ.2 லட்சம் அபராதமும், மற்றவர்களுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.

