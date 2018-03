என்னைவிட தகுதியானவர் மன்மோகன் சிங்: சோனியா காந்தி மனம் திறந்த பேச்சு

‘‘பிரதமர் பதவிக்கு என்னை விட, மன்மோகன் சிங் தகுதியானவர் என்பது எனக்குத் தெரியும். என்னுடைய எல்லை என்ன என்பதும் எனக்குத் தெரியும்’’ என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி கூறினார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து கடந்த ஆண்டு சோனியா காந்தி விலகினார். அதன் பிறகு அவரது மகன் ராகுல் காந்தி கட்சித் தலைவரானார். அதன்பிறகு முதல் முறையாக சோனியா தற்போது மனம் திறந்து பல தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் ‘இந்தியா டுடே’ தொலைக்காட்சி கருத்தரங்கு நடைபெற்று வருகிறது. அதில் சோனியா காந்தி நேற்று பேசினார். அப்போது அவர் அளித்த பேட்டி மற்றும் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து சோனியா கூறியதாவது:

கருத்து வேறுபாடுகளையும், விவாதங்களையும் ஜனநாயகம் அனுமதிக்கிறது. ஒருவரே பேசிக் கொண்டிருப்பதை ஜனநாயகம் அனுமதிப்பதில்லை. (பிரதமர் மோடியை மறைமுகமாக சுட்டிக் காட்டி சோனியா கருத்து தெரிவித்தார்.) சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்பியவர்களைப் பற்றி அவதூறு பரப்பப்படுகிறது. அவர்களின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கப்படுகிறது.

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியைப் பற்றியும் காங்கிரஸ் பிரதமர்களைப் பற்றியும் கடுமையாக விமர்சனங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.

எனினும், மக்களை அணுகும் முறையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும்.

கடந்த 2004-ம் ஆண்டு காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது. பிரதமர் பதவிக்கு என்னைவிட மன்மோகன் சிங் தகுதியானவராக இருப்பார் என்பது எனக்குத் தெரியும். அத்துடன் என்னுடைய எல்லை என்னவென்பதும் எனக்குத் தெரியும்.

காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியேற்றுள்ள ராகுல் காந்திக்கு கட்சி விஷயங்கள் குறித்து எந்த ஆலோசனைகளையும் வழங்குவதில்லை. கட்சியை மாற்றியமைத்து பலப்படுத்த மூத்த தலைவர்களும் இளைஞர்களும் சம பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்று ராகுல் விரும்புகிறார். அந்தப் பணி சுலபமானது அல்ல.

இவ்வாறு சோனியா காந்தி கூறினார்.

‘‘அரசியலில் மகள் பிரியங்காவின் பங்கு என்ன?’’ என்ற கேள்விக்கு சோனியா பதில் அளிக்கையில், ‘‘இப்போதைக்கு குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பில் பிரியங்கா இருக்கிறார். அரசியல் குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டியது அவருடைய விருப்பம். எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது’’ என்றார். – பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

Than I deserve, Manmohan Singh-Sonia Gandhi-open talks:

” The post of Prime Minister, Manmohan Singh, deserve more than me, I know. What is my frontier enbathum