மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பில் அரசு முழு கவனம் செலுத்தும் : ஓ.பன்னீர்செல்வம்

மதுரை: 6 வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என காவிரி ஆலோசனை கூட்டத்தில் உறுதிபட தெரிவித்திருக்கிறோம் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார். வரும் 15ம் தேதி தாக்கலாகும் பட்ஜெட், மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். மாணவி அஸ்வினி கொலை சம்பவம் போல் இனி நடக்காமலிருக்க சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பில் அரசு முழு கவனம் செலுத்தும் என்றும் பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Boys and girls are under the protection of Government attention: o. panneerselvam

