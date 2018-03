கோவை: கேட்பாரற்று கிடந்த பையால் கோவை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வெடி குண்டு நிபுணர்கள் நடத்திய சோதனைக்கு பின், பயணி ஒருவர் தவறவிட்டு சென்ற பை என்பது தெரியவந்தது.

Source: Dinakaran

English summary

Coimbatore airport was excited by neglect and lay bag

Coimbatore: lay bag by the expression neglect was at the airport has been a sensation. Bomb experts conducted