மாநிலங்களவை தேர்தல்: பிரகாஷ் ஜவடேகர் வேட்புமனு தாக்கல்

மத்திய மனித வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மாநிலங்களவைக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து போட்டியிடுகிறார். மும்பையில் இதற்காக விதான் பவனில் அவர் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார். மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் இருந்து 2012-ம் ஆண்டு மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக பிரகாஷ் ஜவடேகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார். அவரது பதவிக்காலம் ஏப்ரல் 2-ம் தேதியுடன் முடிவடையவுள்ளது.

இதையடுத்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து அவர் போட்டியிடுகிறார். மகாராஷ்டிர பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 122- ஆக உள்ளது. எனவே அங்கிருந்து 3 எம்.பி.க்களை பாஜக தேர்வு செய்து மாநிலங்களவைக்கு அனுப்ப முடியும்.

மகாராஷ்டிராவில் காலியாகவுள்ள 6 மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவிகளுக்கு மார்ச் 23-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

