தலைமை செயலரை தாக்கிய வழக்கு: ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ.வுக்கு ஜாமீன்

டெல்லியில் தலைமை செயலர் தாக்கப்பட்ட வழக்கில், ஆளும் ஆத் ஆத்மி எம்எல்ஏ பிரகாஷ் ஜார்வல்லுக்கு உயர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கி உள்ளது.

டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவால் இல்லத்தில் கடந்த மாதம் நடந்த கூட்டத்தில் தலைமை செயலர் அன்ஷு பிரகாஷ் பங்கேற்றார். அப்போது ஆம் ஆத்மியை சேர்ந்த தியோலி தொகுதி எம்எல்ஏ பிரகாஷ் ஜார்வல், ஓக்லா தொகுதி எம்எல்ஏ அமானத்துல்லா கான் ஆகியோர் தலைமை செயலரை தாக்கியதாகப் புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக போலீஸில் தலைமை செயலர் புகார் அளித்தார்.

அதன் அடிப்படையில் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து முதல்வர் கேஜ்ரிவால் வீட்டில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதன்பின்னர் கேமராவில் பதிவான காட்சிகள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

இதற்கிடையில் இந்த வழக்கில் கடந்த மாதம் 20-ம் தேதி பிரகாஷ் ஜார்வல் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அடுத்த நாள் 21-ம் தேதி அமானத்துல்லா கான் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில் ஜாமீன் கேட்டு இருவரும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இதில் எம்எல்ஏ பிரகாஷ் ஜார்வல் சார்பில் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிபதி முக்தா குப்தா நேற்று விசாரித்து ஜாமீன் வழங்கினார். அமானத்துல்லா கானின் ஜாமீன் மனு உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

முன்னதாக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி முக்தா குப்தா கூறுகையில், ‘‘டெல்லி மாநிலமும், அதிகாரிகளும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருப்பதாக உணர்வது, ஒருவரை ஒருவர் மிரட்டுவது துரதிருஷ்டவசமானது’’ என்று கருத்துத் தெரிவித்திருந்தார். – பிடிஐ

