முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியத்துக்கு போட்டியாக புதிய அமைப்பு: மவுலானா சல்மான் நத்வீ அறிவிப்பு

அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியத்தின் நிர்வாகக்குழுவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மவுலானா சையது சல்மான் ஹுசைனி நத்வீ, முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியத்துக்கு போட்டியாக புதிய அமைப்பை அறிவித்துள்ளார்.

இந்திய முஸ்லிம்களின் உயரிய அமைப்பாக அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் உள்ளது. முஸ்லிம்கள் தொடர்பான முக்கியப் பிரச்சினைகள் மீது இந்த அமைப்பு எடுக்கும் முடிவு பரவலாக ஏற்கப்படுகிறது. அயோத்தி பாபர் மசூதி நிலப்பிரச்சனையிலும் வாரியமே முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது. ஷியா பிரிவினர் தனியாக ஒரு முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் அமைத்து நடத்துகின்றனர்.

பாபர் மசூதி-ராமர் கோயில் விவகாரத்தில் வாழும்கலை அமைப்பின் நிறுவனர் ஸ்ரீஸ்ரீரவிசங்கர் சமரச முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், மசூதி நிலத்தை விட்டுத்தர இஸ்லாத்தில் இடம் உள்ளது என மவுலானா சல்மான் கூறினார். இதையடுத்து அவரை நிர்வாகக் குழுவில் இருந்து முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் நீக்கியது. இதனால் அதிருப்தியில் இருந்த சல்மான் ‘மனிதநேய நல வாரி யம்’ என்ற பெயரில் புதிய அமைப்பை அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து மவுலானா சையது சல்மான், லக்னோவில் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, “இந்த புதிய அமைப்பு முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியத்திற்கு இணையாக நம்பக அமைப்பாக செயல்படும். இதில் சமூக சீர்திருத்தம், சட்ட உதவி, மருத்துவ உதவி, குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர் உரிமையை பாதுகாத்தல் மற்றும் ஷரீயத் முறையில் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது என பலதும் எடுத்து நடத்தப்படும்” என்றார்.

நீதிபதி அந்தஸ்து

முகலாயர் காலத்தில் ஷரீயத் சட்டங்கள் அறிந்த காஜிகளுக்கு நீதிபதி அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதை மீண்டும் அளிக்க வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு மவுலானா சல்மான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த காஜிகள் இஸ்லாமியர்கள் இடையிலான பிரச்சினைகளுக்கு ஃபத்வா (சட்ட விளக்கம்) மட்டும் அளிக்காமல் அவற்றை தீர்த்து வைக்கவும் முயற்சிப்பார்கள் என்றும் சல்மான் கூறியுள்ளார். சல்மானின் புதிய அமைப்புக்கு பாஜக ஆளும் உ.பி. அரசும் மத்திய அரசும் மறைமுக ஆதரவு அளிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

