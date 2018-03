உ.பி. சமாஜ்வாதி கட்சி சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு போட்டியிடுகிறார் ஜெயா பச்சன்: லக்னோவில் வேட்பு மனு தாக்கல்

இந்தி நடிகர் அமிதாப்பச்சனின் மனைவியும், நடிகையுமான ஜெயா பச்சன் சமாஜ்வாதி கட்சி சார்பில் மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவிக்கு உத்தரபிரதேசத்தில் இருந்து போட்டியிடவுள்ளார்.

லக்னோவிலுள்ள சட்டப் பேரவை வளாகத்தில் நேற்று அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அப்போது சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், அவரது மனைவி டிம்பிள், மூத்த தலைவர்கள் ராஜேந்திர சவுத்ரி, கிரோன்மய் நந்தா, தொழிலதிபரும், சஹாரா நிறுவன தலைவருமான சுப்ரதா ராய் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

பின்னர் ஜெயாபச்சன் நிருபர்களிடம் கூறும்போது, “இந்த வாய்ப்பை எனக்குக் கொடுத்த கட்சியின் தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவ் மற்றும் கட்சியின் அனைத்து எம்எல்ஏ.க்கள், எம்எல்சி.க்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

ஜெயா பச்சன் தற்போது மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருக்கிறார். அவரது பதவிக்காலம் வரும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி முடிவடைகிறது. உத்தரபிரதேசத்தில் காலியாகவுள்ள 10 மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவிகளுக்கு மார்ச் 23-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

உத்தரபிரதேசத்தில் 403 எம்எல்ஏ.க்கள் உள்ளனர். இதில் பாஜக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு 324 பேர் உள்ளனர். சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு 47 எம்எல்ஏ.க்களும், பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்கு 19 எம்எல்ஏ.க்களும், காங்கிரஸுக்கு 7 எம்எல்ஏ.க்களும், ராஷ்ட்ரிய லோக்தளம் கட்சிக்கு ஒரு எம்எல்ஏவும் உள்ளனர். – பிடிஐ

Source: The Hindu

