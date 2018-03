ஆன்மிக சாமி மலையேறிவிட்டார்: ரஜினியை கிண்டல் செய்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

ஆன்மிக சாமி மலையேறிவிட்டதாக நடிகர் ரஜினிகாந்தின் இமயமலைப் பயணம் குறித்து மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருத்து தெரிவித்தார்.

ஜி.எஸ்.டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக இன்று (சனிக்கிழமை) டெல்லி செல்ல சென்னை விமான நிலையம் வந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது “ஜிஎஸ்டியால் மாநிலத்திற்கான வருவாய் பெருகியுள்ளது. கடந்த 2017, ஜூலை மாதம் முதல் 2018 பிப்ரவரி வரை 50,147 கோடி ரூபாய் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது. ஜிஎஸ்டியால் மாநிலத்தின் நலன் பாதிக்கப்படாமல் வருருவாய் அதிகரித்துள்ளது” என கூறினார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் இமயமலை பயணம் குறித்து செய்தியளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ஆன்மிக சாமி மலையேறிவிட்டார்”என்றார்.

