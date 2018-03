ஈரோடு: கமலஹாசன் ஈரோடு வரும் நிலையில் வீரப்பன்சத்திரம் பகுதியில் மக்கள் நீதி மய்ய பேனர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளது. அதிமுக பொதுக்கூட்டம் இன்று மாலை நடைபெறுவதால் கமலஹாசன் பேனர்களை அகற்ற போலீசார் உத்தரவிட்டுள்ளனர். பொதுக்கூட்டம் முடிந்த பிறகு பேனர்களை வைத்துக்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

