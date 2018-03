நெல்லை: நெல்லை சரகத்தில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுப்பட்ட குற்றவாளிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்று நெல்லை சரக டி.ஐ.ஜி. கபில்குமார் சாராட்கர் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்துள்ளார். மேலும் முதல்வர் தலைமையில் நடந்த மாநாடு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

