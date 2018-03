கடந்த ஆண்டில் 2,125 குழந்தைகள் மீட்பு: காட்பாடி ஏடிஜிபி பேட்டி

வேலூர்: 2017-ல் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி ரயில் நிலையங்களுக்கு வந்த குழந்தைகளில் 2,125 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக வேலூர் காட்பாடி ரயில் நிலைய ரயில்வேதுறை கூடுதல் ஏடிஜிபி சைலேந்திரபாபு பேட்டி அளித்துள்ளார். மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் அவரவர் பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

Over the past year, 2,125 children recovery: katpadi edijibi interview

Vellore: 2017-exit stations at home came to 2,125 children in children have been recovered oraganisation