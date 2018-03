கால்வாதம் நோயால் நிற்க முடியாமல் 4நாட்களாக படுக்கையில் கிடக்கும் சுகவனேஸ்வரர் கோயில் யானை

சேலம்: சேலம் சுகவனேஸ்வரர் கோயில் யானை கால்வாதம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, 4 நாட்களாக சரியாக உணவு உட்கொள்ளாமல் படுத்த படுக்கையாக உள்ளது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை, சேலம் மண்டலம் சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது. அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 3,750க்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் உள்ளன. இதில் சேலம் சுகவனேஸ்வரர் கோயிலில் மட்டுமே ராஜேஸ்வரி என்ற 38 வயது யானை உள்ளது. இந்த யானை குட்டியாக வாங்கும்போதே இடது கால் ஊனமாக இருந்தது. ஆரம்ப காலத்தில் சுவாமி ஊர்வலத்தின்போது, யானை அழைத்து செல்லப்பட்டது. யானை வளர, வளர அதனால் நீண்ட தூரம் நடக்க முடியாமல் போனது. இதையடுத்து கோயில் பின்புறமுள்ள காலி நிலத்தில் வைத்து, யானை பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், கடந்தாண்டு யானை கோரிமேட்டில் உள்ள மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு வைத்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. யானையை பராமரிக்க ஒரு பாகனும், உதவி பாகனும் உள்ளனர். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டாக யானை நல்ல நிலையில் இருந்தது. கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்பு யானைக்கு திடீரென கால்வாதம் நோய் ஏற்பட்டது. ஏற்கனவே, முன் இடது கால் ஊனமாக காரணமாக பல ஆண்டாக யானை வலது காலில் நின்று கொண்டிருந்தது. இந்த காலில் நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டதால், யானை நிற்க முடியாமல் நான்கு நாட்களாக படுத்த படுக்கையாக உள்ளது. இதன் காரணமாக யானை சரிவர உணவு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. 4 நாட்களாக களி, அரிசி சாதம் மட்டுமே உணவாக எடுத்துக்கொள்கிறது. சோளத்தட்டு, கரும்பு சோகை உள்ளிட்ட தீவனப்பயிர்களை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ெதாடர்ந்து படுத்துக் கொண்டிருந்தால் யானைக்கு படுக்கை புண் போட்டுவிடும். ேமலும், சரியாக உணவு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் யானை உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், கடந்த இரு நாட்களாக கால்நடை டாக்டர்கள் யானைக்கு கால் வலி நீங்கும் ஊசி போட்டு வருகின்றனர். ஆனால், யானையில் உடல்நிலையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. கால்நடை டாக்டர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து, யானையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பக்தர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

