கோடை போல் கொளுத்தும் வெயிலால் குட்டையாக மாறிய கூந்தன்குளம்

நாங்குநேரி: கோடை போல் கொளுத்தும் வெயிலால் கூந்தன்குளம் தண்ணீரின்றி குட்டையாக மாறி வருகிறது. இங்கு கூடுகட்டிய பறவைகள் இரையின்றி பரிதவிக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி தாலுகாவிலுள்ள கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம், போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால் சிறப்பை இழந்து வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலவிய கடும் வறட்சியால் பறவைகள் வரத்து குறைந்திருந்தது. இருப்பினும் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் இறுதியில் ஓகி புயலால் பெய்த மழையால் ஓரளவுக்கு கிடைத்த தண்ணீர் கூந்தன்குளத்தை சுறுசுறுப்புக்கு உள்ளாக்கியது. தண்ணீர் வரத்தையடுத்து சில பறவைகள் கூந்தன்குளத்திற்கு வரத் துவங்கின. பருவநிலை மாற்றத்தால் தயக்கத்துடன் காலம் கடந்து கூந்தன்குளம் வந்த பறவைகள் ஆங்காங்கே இருந்த பழைய வாழிடங்களை அடையாளம் கண்டு கூடுகள் கட்டின. இருப்பினும் தென் மாவட்டங்களில் புயலுக்குப் பிறகு மழை எதுவும் பெரிய அளவில் மழை இல்லை. இருப்பினும் மணிமுத்தாறு அணையில் இருந்து கூந்தன்குளத்திற்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பறவை ஆர்வலர்களிடமும் காணப்பட்டது. மேலும் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்குமாறு இயற்கை ஆர்வலர்கள் பலமுறை விடுத்த கோரிக்கையை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை என்றும், இதன் விளைவாக கூந்தன்குளத்தில் கூடு கட்டிய ஒரு சில பறவைகளும், தற்போது போதிய இரை கிடைக்காமல் பரிதவிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதன் காரணமாக இரை தேடி அருகேயுள்ள பல்வேறு குளங்களை பறவைகள் சுற்றி வருகின்றன. கூந்தன்குளத்தில் பலவித பறவைகளின் வாழ்வியல் அதிசயங்களைக் காண தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மட்டுமல்லாது கேரளா, புதுச்சேரி போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து வரும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களும், பறவை ஆர்வலர்களும் குறைந்த அளவிலேயே பறவைகள் இருப்பதால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்கின்றனர்.

இதே நிலை நீடித்தால் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் தனது வரலாற்று பெருமையையும், முக்கியத்துவத்தையும் விரைவில் இழந்து விடும் என்பதால் பறவை ஆர்வலர்கள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர். இந்நிலை ஏற்படாமல் தடுக்கவும், வருங்காலத்தில் கூந்தன்குளத்திற்கு வரும் பறவைகளைக் காத்திடவும் முன்திட்டமிடலுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தற்போதே தயாராக வேண்டும் என்பதே அனைவரது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

Source: Dinakaran

