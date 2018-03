சமூக நீதியே நமது குறிக்கோள் – எம்.பி.-எம்.எல்.ஏ.க்கள் மாநாட்டில் மோடி உரை

டெல்லியில் இன்று தேசிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் மோடி, சமூக நீதி மட்டுமே நமது குறிக்கோள் என தெரிவித்தார்.

புதுடெல்லி: மத்திய மந்திரிகள், பாராளுமன்ற, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்கும் தேசிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் மாநாடு இன்று தொடங்கியது. இரண்டு நாள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டை பாராளுமன்ற மைய அரங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:- ஆரோக்கியமான போட்டியும் கூட்டாட்சியும் தான் நாட்டின் பலம். ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வளர்ச்சி அளவுகோல்கள் வலுவாக உள்ள சில மாவட்டங்கள் உள்ளன. அந்த மாவட்டங்களிடம் இருந்து நாம் பாடம் கற்றுக்கொண்டு, பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் பொதுமக்கள் பங்களிப்பு எப்போதும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. அதிகாரிகளும் மக்களும் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடும்போது அதன் முடிவு மிகப்பெரியதாக இருக்கும். நல்ல மாற்றத்திற்காக கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். நம்மிடம் மனிதவளமும் திறமையும் வளங்களும் உள்ளன. சரியான திட்டமிடலுடன் பணியாற்றி நேர்மறையான மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். சமூக நீதி மட்டுமே நமது குறிக்கோள். இவ்வாறு அவர் பேசினார். #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Our goal is social justice-MPs-MLAs of the MODI speech at the Conference

Representatives of the national population in Delhi today, inaugurating the Conference Prime Minister MODI, only our social justice