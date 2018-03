காவிரி பிரச்சனையில் புதுச்சேரி அரசுக்கு ஆதரவளித்த அனைத்துக்கட்சிகளும் நன்றி: புதுச்சேரி முதல்வர்

புதுச்சேரி: காவிரி பிரச்சனையில் புதுச்சேரி அரசுக்கு ஆதரவளித்த அனைத்துக்கட்சிகளும் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது. கர்நாடகம் மழுப்பலாக பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது என்றார்.

