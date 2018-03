வேலூர் அண்ணா சாலையில் வாலிபர்கள் பைக் ரேஸ்: குழந்தையுடன் பைக்கில் சென்ற தம்பதி படுகாயம்

வேலூர்: வேலூர் அண்ணா சாலையில் பைக் ரேஸ் சென்ற வாலிபர்களால் பைக்கில் சென்ற தம்பதி விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைந்தனர். இதை பார்த்து அவர்களை சுற்றிவளைத்த பொதுமக்களிடம் சிக்கிய ஒருவருக்கு தர்மஅடி விழுந்தது. தமிழகத்தில் சாலை விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மட்டும் 14,077 பேர் சாலை விபத்துக்களால் பலியாகியுள்ளனர். இருசக்கர வாகன விபத்துக்களில் மட்டும் 500 பேர் பலியாகியுள்ளனர். வேலூர் மாவட்டத்தில் சராசரியாக தினமும் நடைபெறும் 30 விபத்துக்களில் 3 பேர் பலியாகின்றனர். இந்த விபத்துக்களில் சமீபகாலமாக அதிகளவில் நடப்பது பைக் ேரஸ்களால் நடக்கும் விபத்துக்கள்தான். குறிப்பாக வேலூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் பைக் ரேஸ்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. பைக் ரேஸில் ஈடுபடும் வாலிபர்களால் சாலையில் செல்லும் சக வாகன ஓட்டிகளே பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பைக் ரேஸில் ஈடுபடும் வாலிபர்கள் அதிரவைக்கும் ஹாரன் அடித்து செல்வது, நெருக்கடி மிகுந்த சாலைகளிலும் சர்க்கஸ் காட்சி போல் பைக்கை வளைத்து, நெளித்து அதிவேகமாகவும் வாகனங்களுக்கு இடையிலும் புகுந்து தாறுமாறாக ஓட்டி செல்கின்றனர். இதுபோன்றவர்கள் சாலை விதிகளை மதிப்பதே இல்லை. அதேபோல் அவர்களுக்கு ஓட்டுனர் உரிமம் மட்டுமின்றி, அவர்களது வாகனங்களுக்கு ஆர்சி புத்தகமோ இல்லை என்பதுதான் வேடிக்கை. இந்நிலையில், நேற்று மதியம் வேலூர் மக்கான் சிக்னலில் 2 வாலிபர்கள் பைக்கில் பச்சை விளக்கு சிக்னலுக்காக காத்திருந்தனர். அதுவரையில் பைக் ஆக்சிலேட்டரை உர், உர் என்று முறுக்கிக்கொண்டிருந்தனர். சிக்னல் விழுந்தவுடனே 2 பைக்குகளில் 4 பேர் வேலூர் அண்ணா சாலையில் கண்மூடித்தனமாக போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஒருவரையொருவர் முந்தி சென்றனர். அப்போது முன்னால் செல்பவர்களை மோதுவதுபோல் சென்று வளைத்து நெளித்து ஓட்டினர். இதனால் சாலையில் செல்பவர்கள் திட்டிக்கொண்டே சென்றனர். வடக்கு காவல்நிலையம் எதிரே செல்லும்போது, ஒரு வயது குழந்தையுடன் பைக்கில் சென்ற தம்பதி மீது பைக் ரேஸ் வாலிபர்கள் ஓட்டிச்சென்ற பைக் மோதியது. இதில் குழந்தையுடன் தம்பதி நிலைதடுமாறி நடுரோட்டில் விழுந்தனர். இதில் கணவன், மனைவி மட்டுமின்றி அவர்களின் குழந்தையும் படுகாயமடைந்தது. அப்போது, கவர்னர் வருகைக்காக பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் வந்து பைக் விபத்து ஏற்படுத்திய வாலிபரை பிடிக்க முயன்றனர். அதற்குள் 3 பேர் தப்பியோடிவிட்டனர். உடனே பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் போலீசார் உட்பட 10 பேர் ஓடிச்சென்று விபத்து ஏற்படுத்திய வாலிபரை பிடித்து காவல்நிலையம் அழைத்துச்சென்றனர். இதற்கிடையில் தாறுமாறாக பைக் ரேஸ் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய வாலிபரை பிடித்து பொதுமக்கள் தர்மஅடி கொடுத்தனர். பின்னர் போலீசார் விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். தொடர்ந்து பிடிபட்ட வாலிபரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், பைக் ரேஸ் வந்த வாலிபர் வேலூர் மக்கானை சேர்ந்த சஞ்சய் என்பது தெரிய வந்தது. தாறுமாறாக பைக் ஓட்டுவியா? என்று பெண் போலீசார் 2 பேர் சிக்கிய வாலிபருக்கு கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்தனர். மேலும் தப்பியோடிய 3 பேரின் விவரங்களை கேட்டு விசாரித்து வருகின்றனர். வடக்கு காவல்நிலையம் எதிரே நடந்த விபத்தினால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பைக், ஆட்டோ போன்ற வாகனங்களில் தாறுமாறாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகளை கேமரா மூலம் கண்காணித்து போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

Source: Dinakaran

