மயிலாடும்பாறை அருகே ஆற்றில் தண்ணீர் திருட்டு: 2 கிராமங்களில் குடிநீர் அபாயம்

வருசநாடு: மயிலாடும்பாறை அருகே ஆற்றில் தனிநபர்கள் தண்ணீர் திருடி வருவதால் உறைகிணறு வறண்டு வருகிறது. இதன் மூலம் குடிநீர் பெரும் 2 கிராமங்களில் இதனால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டம், கடமலை- மயிலை ஒன்றியம் மயிலாடும்பாறை அருகே உப்புத்துரை கிராமத்தில் யானைகஜம் ஆறு உள்ளது. இந்த ஆற்றில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உறைகிணறு அமைக்கப்பட்டு உப்புத்துரை, ஆட்டுப்பாறை உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லப்பட்டது. தற்போது யானைகஜம் ஆற்றில் குறைந்த அளவு நீர்வரத்து மட்டுமே உள்ளது. எனவே உறை கிணற்றில் நீர் குறைந்து கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுபாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இந்த நிலையில் யானைகஜம் ஆற்றில் வரும் நீரை உப்புத்துரை பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள் சிலர் பைப் மூலம் திருடி வருகின்றனர். சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் குழாய்கள் மூலம் யானைகஜம் நீரை திருடி வருகின்றனர். இதனால் ஆற்றில் வரும் நீர்வரத்து முழுவதும் குழாய்கள் மூலம் தோட்டங்களுக்கு சென்று விடுகிறது. உறை கிணறு அமைந்துள்ள பகுதியில் நீர்வரத்து முழுவதுமாக இல்லை. இதன் காரணமாக உறை கிணற்றில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. இந்த நிலை நீடித்தால் அடுத்த சில மாதங்களில் உறை கிணறு முழுவதுமாக வற்றி உப்புத்துரை, ஆட்டுப்பாறை கிராமங்களில் கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, தண்ணீர் திருடும் குழாய்களை அகற்றிட வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி மற்றும் ஒன்றிய நிர்வாகிகள் இவற்றை அகற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, சிலர் மட்டுமே உறைகிணற்றிற்கு செல்லும் நீரை பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, தேனி மாவட்ட கலெக்டர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உப்புத்துரை, ஆட்டுப்பாறை கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

