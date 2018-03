வருசநாடு அருகே குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பதால் மக்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு

வருசநாடு: வருசநாடு அருகே குடிநீரில் கலக்கும் கழிவுநீரால் காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வருசநாடு அருகே தங்கம்மாள்புரம் ஊராட்சியில் வாய்க்கால்பாறை கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இந்த கிராமத்திற்கு வைகை ஆற்றில் இருந்து கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் வாய்க்கால்பாறை கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்டள்ள தெருக்குழாய்கள் அனைத்தும் தரைமட்டத்தில் இருந்து சுமார் 3 அடி ஆழத்தில் அமைந்துள்ளது. மேலும் தெருக்குழாய்கள் அமைந்துள்ள இடத்தில் சாக்கடை வடிகாலும் அமைந்துள்ளது. இதனால் சாக்கடை வடிகாலில் இருந்து கழிவுநீர் குடிநீர் குழாய்க்குள் செல்கிறது. சாக்கடை கலந்து வரும் குடிநீரை பிடித்து தான் அப்பகுதி மக்கள் பிடித்து குடித்து வருகன்றனர். இதனால் வாய்க்கால்பாறை கிராமத்தில் பொதுமக்களுக்கு அடிக்கடி காய்ச்சல், வயிற்றுபோக்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் ஏற்படுகிறது. எனவே, தெருக்குழாய்கள் அனைத்தையும் தரைமட்டத்தை விட உயரமாக அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், அதிகரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளனர்.இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் தெருக்குழாய்களில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படாவிட்டால் கழிவுநீர் அதிக அளவு அங்கு சேர்ந்து விடுகிறது. இதனால் கழிவுநீரை அகற்றி விட்டு அதன்பின் குடிநீர் பிடிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இப்படி பிடித்து செல்லும் நீரில் அவ்வபோது புழுக்கள் கலந்து வருகிறது. தரையில் இருந்து குடிநீர் குழாய் ஆழமாக உள்ளதால், வயதான பெண்கள் உள்ளே இறங்கி குடிநீர் பிடிக்க முடியவில்லை. எனவே, அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வாய்க்கால்பாறை கிராமத்தில் தெருக்குழாய்கள் அனைத்தையும் தரைமட்டத்திற்கு மேலாக அமைக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Varusanadu sewage water near to the people due to diarrhea

