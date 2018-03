குழாய் துண்டிப்பால் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு குடிநீர் வினியோகம் ரத்து

பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு வரும் குழாய் துண்டிக்கப்பட்டு, கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தத்தால், அங்குள்ள பணியாளர்கள் வேதனையடைந்துள்ளனர். பொள்ளாச்சி தாலுகா அலுவலகம் அருகே உள்ள தீயணைப்பு நிலையத்தில் பணியாற்றுவோருக்கு தேவைக்கான குடிநீர், நகராட்சி மூலம் தனி குழாய் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டது. மேலும், தீ விபத்துக்கு சென்று விட்டு வரும் பணியாளர்கள் தேவைக்காக, தனி தொட்டி அமைத்து அதில் தேக்கி வைக்கப்படுவது தொடர்ந்திருந்தது. இந்நிலையில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, கோவைரோடு-பாலக்காடுரோடு சந்திப்பில் மாற்று இணைப்புக்காக குழிதோண்டப்பட்டபோது, அங்குள்ள பிரதான குழாயிலிருந்து தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு வரும் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதுடன், குடிநீர் வினியோகம் நின்று போனது. ஆனால், அதன்பின் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு வரும் குழாயை சரிசெய்வது தவிர்க்கப்பட்டதுடன், குடிநீர் வினியோகம் இல்லாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது. இதுகுறித்து தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர்கள், நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் குடிநீர் வினியோகம் குறித்து எடுத்துரைத்தனர். அதற்கு அதிகாரிகள், விரைவில் தீயணைப்பு நிலையத்தில் உள்ள குழாயில் குடிநீர் வினியோகம் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார். ஆனால், கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீர் வினியோகம் இல்லாமல், தீயணைப்பு நிலைய பணியாளர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இதுகுறித்து தீயணைப்பு நிலைய பணியாளர்கள் கூறுகையில், ‘காந்திசிலையருகே கோவைரோடு-பாலக்காடுரோடு சந்திப்பில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, வேறு பகுதிக்கு குழாய் இணைப்புக்காக குழிதோண்டப்பட்டது. ஆனால், அந்நேரத்தில் இருந்து தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு வரும் குழாயின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இங்கு வினியோகிக்கப்படும் குடிநீர் தடைப்பட்டுள்ளது. தீயணைப்பு நிலையத்தில் பணியாற்றுவோருக்கு தேவைக்காக, தொடர்ந்து குடிநீர் வினியோகம் செய்ய கோரி நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் எடுத்துரைத்துள்ளோம். ஆனால், இதுவரை குடிநீர் இணைப்பை சரிசெய்யாமலும் குடிநீர் வினியோகம் செய்யாமலும் உள்ளது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, வெளியே தீ விபத்துக்கு சென்று விட்டு திரும்பும் பணியாளர்கள், தண்ணீர் கிடைக்க பெறாமல் அவதிப்பட வேண்டியதாக உள்ளது’ என்றனர்.

