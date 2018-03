ராஜபாளையத்தில் பராமரிப்பு இல்லாமல் ரூ.5 கோடியில் கட்டிய புதிய பஸ்நிலையம் பாழ்

ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் ரூ.5 கோடியில் கட்டிய புதிய பஸ்நிலையத்தை நகராட்சி அதிகாரிகள் முறையாக பராமரிக்காததால் பாழாகி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. ராஜபாளையத்தில் கடந்த 2006ல் ரூ.5 கோடியில் புதிய பஸ்நிலையம் கட்டப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. இந்த பஸ்நிலையத்தில் பயணிகளை வரவேற்க நீரூற்று, பூங்கா, கண்கவர் பூச்செடிகள் வைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டது. உள்ளுர் மற்றும் வெளியூர் பஸ்கள் வந்து செல்ல தனித்தனியாக பிளாட்பாம்கள் அமைக்கப்பட்டன. பயணிகளுக்கு இருக்கைகள், குடிநீர் மற்றும் கழிவறை வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டன. கழிவுநீர் செல்ல தனியாக வாறுகால்களும்; மழைநீர் செல்வதற்கு தனியாக வாறுகால்களும், மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டிகளும் அமைக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், நகராட்சி அதிகாரிகள் முறையாக புதிய பஸ்நிலையத்தை பராமரிக்காததால் பாழாகி வருகிறது. நுழைவு வாயிலில் அமைக்கப்பட்ட நீரூற்றில் எருக்கஞ்செடி வளர்ந்துள்ளது. பூச்செடிகள் காய்ந்து கிடக்கின்றன. பஸ்நிலையத்திற்குள் அனைத்து பஸ்களும் தற்போது வந்து செல்வதில்லை. வெளியில் செல்லும் பாதை வழியாக பஸ்கள் உள்ளே வருவதும்; உள்ளே செல்லும் பாதை வழியாக பஸ்கள் வெளியேறுவதும் வாடிக்கையாக உள்ளது. இதனால், பல சமயங்களில் விபத்து ஏற்படுகிறது. டவுன் பஸ்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட பிளாட்பார்மில், ஒரு டவுன் பஸ் கூட வருவது கிடையாது. கழிவறை மற்றும் கழிவறை கால்வாய்கள் முறையாக பராமரிக்காததால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால், பயணிகள் பஸ்நிலையத்திற்குள் வராமல், வெளியில் இருந்து பஸ் ஏறிச் செல்கின்றனர். பஸ்நிலையத்திற்குள் பஸ்கள் வந்து செல்லாமல் இருப்பதால் அங்குள்ள கடைகளை உரிமையாளர்கள் காலி செய்து வருகின்றனர். புதிய பஸ்நிலையத்தை நகராட்சி அதிகாரிகள் முறையாக பராமரிப்பதில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். பழைய பஸ்நிலையத்தில் உள்ள கடைகளுக்கு 10 மடங்கு வாடகையை உயர்த்திய நகராட்சி நிர்வாகம், புதிய பஸ்நிலையத்தில் உள்ள கடைகளுக்கும் வாடகையை உயர்த்தும் பணியில் ஈடுபடுவதாக புகார் கூறுகின்றனர். எனவே, புதிய பஸ்நிலையத்தை பராமரித்து, பஸ்கள் உள்ளே வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனனர். ராஜபாளையம் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், ‘புதிய பஸ்நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. மதுரை, தென்காசி மற்றும் நெல்லை செல்லும் பயணிகள் சங்கரன்கோவில் முக்கு மற்றும் ஜவஹர் மைதானம் பகுதியில் நின்று பஸ் ஏறிச் செல்கின்றனர். அனைத்து பஸ்களும் பஸ்நிலையத்திற்குள் வந்து சென்றால், பயணிகள் அனைவரும் புதிய பஸ்நிலையத்திற்குள் சென்று பஸ் ஏறிச்செல்வர்.

கரிவலம் குமார்: புதிய பஸ்நிலையத்தில் டவுன்பஸ்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிளாட்பார்மில் ஒரு பஸ் கூட நிற்பதில்லை. இதனால், வெளியூர் பயணிகள் பழையபஸ்நிலையத்திற்கு ஆட்டோவில் சென்று, அங்கிருந்து பஸ் ஏறிச் செல்கின்றனர். இரண்டு பஸ் நிலையங்களையும் இணைக்கும் வகையில் டவுன்பஸ்களை இயக்க வேண்டும்’ என்றார்.

