சேலம் : மேட்டூர் அணையில் பொதுப்பணித்துறையின் முதன்மை தலைமை பொரியாளர் நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளார். நாளை மறுநாள்முதல் அணையில் இருந்து வண்டல் மண் எடுக்கப்பட உள்ளதால் தலைமை பொரியாளர் பக்தவச்சலம் ஆய்வு செய்ய உள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Under the leadership of poriyalar chatting in Mettur dam study

Salem: Public Works Department of the principal Chief in Mettur dam poriyalar, he has personally inspected. Tomorrow marunalma