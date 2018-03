தஞ்சை: கும்பகோணம் அருகே உமாமகேஸ்வரத்தில் விஷம் கலந்த தானியம் தின்ற 7 மயில்கள் உயிரிழந்தது. மேலும் வயல்வெளியில் விஷ தானியம் தின்ற 6 ஆடுகள் மற்றும் காக்கை, குருவிகளும் உயிரிழந்துள்ளன.

Source: Dinakaran

