காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை; தமிழக தென் மாவட்டங்களில் மழை எச்சரிக்கை: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் சிறப்புப் பேட்டி

இலங்கைக்கு தெற்கு கீழ் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகி இருப்பதால், தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு மாவட்டங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மழை பெய்யும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் என்ற பெயரில் பேஸ்புக் பக்கத்தில் எழுதிவரும் பிரதீப் ஜான் ‘தி இந்து தமிழ் இணையதளத்துக்கு’ அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:

இலங்கைக்கு தென் கீழ் பகுதியிலும், தொலைவிலும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது. இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகக் கூட வலுப்பெறலாம். ஆனால், தாழ்வு மண்டலமாகக் வலுப்பெற்றாலும், அது இலங்கையில் இருந்து வெகு தொலைவில் இருப்பதால், அது நகர்ந்து மாலத்தீவு பகுதியை நோக்கிச் சென்று, அரபிக்கடலில் சேரும்.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

இந்த காற்றழுத்தாழ்வு நிலையால், தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும். குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, நெல்லை, ராமாநாதபுரம், மதுரை, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல்,தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்.

மேலும், மேற்கு மாவட்டங்களான கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உண்டு. வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மிதமான மழையும், ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும் பெய்யக்கூடும்.

இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை தமிழகத்தின் கடற்கரைப்பகுதியை விட்டு வெகுதொலைவில் செல்வதால், தமிழகத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு மழையை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால், எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு மிகப்பெரிய மழையும் இருக்காது.

சென்னைக்கு மழை இருக்குமா?

இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலையால், சென்னைக்கும் டெல்டா மாவட்டங்களிலும் மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இந்த மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும். வெயிலைப் பொறுத்தவரை இயல்பாகவே இருக்கும்.

அதிகாலை, இரவு நேரங்களில் பனிப்பொழிவு குறையுமா?

இந்த வாரத்தின் முதல்பகுதிவரை பல்வேறு நகரங்களில் கடும் பனி இருந்தது உண்மைதான். அதற்கு காரணம் எந்தவிதமான மேகப்பகுதிகளும் இல்லாத காரணத்தால் இந்த கடும் பனி இருந்தது.

ஆனால், இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவானதற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்து, மேகக்கூட்டங்கள் உருவானபின், கடந்த சில நாட்களாக பனி குறைந்துவிட்டது. அடுத்து வரும் நாட்களில் பனி குறைந்து, வெயில் அதிகரிக்கத் தொடங்கும்.

வரும் 15-ம்தேதிக்கு பின் தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களில் வெயில் அதிகரிக்கும். இந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்பாலும், வெப்பச்சலனம் காரணமாகவும் உள்மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும் பெய்யக்கூடும்.

இவ்வாறு பிரதீப் ஜான் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே சென்னை வானிலை மையமும் மழை குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி கடல்பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகி இருப்பதால், மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் காற்று வீசக்கூடும். மணிக்கு 35 முதல் 45 கி.மீ வேகத்தில் காற்றுவீசும் எனத் தெரிவித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

