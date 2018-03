உச்சநீதிமன்றம் சொன்ன திட்டம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தான்… தமிழக அரசு அறிக்கை!

சென்னை : காவிரி நீரைபங்கிட்டுக் கொள்வதை கண்காணிக்க ஒரு திட்டம் என உச்சநீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தான் என்று தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. டெல்லியில் நேற்று மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் என்னவென்று அரசு அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது. அதில் காவிரி நதிநீர் பிரச்னையில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை நிலைநாட்டவும், காவிரி நீரை ஆதாரமாக கொண்ட தமிழ்நாடு வேளாண் பெருங்குடி மக்களின் நலன்பளைப் பேணிப் பாதுகாப்பதற்கும் ஜெயலலிதா வழியில் செயல்படும் அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உறுதியாக எடுக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உச்சநீதிமன்றம் குறிப்பிட்ட திட்டம் என்பது காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணையில் குறிப்பிட்டுள்ள காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு தான் என்றும் அந்த ஆணையில் அதிகாரிகள் வரம்புகளுடன் இந்த அமைப்பு உருவாக்கப் பட வேண்டும் என்றும் தெளிவாக உள்ளது. எனவே காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைப்பதை தவிர மத்திய அரசுக்கு வேறு வழியில்லை. எனவே உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி 6 வார காலத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக நேற்றைய கூட்டத்தில் எடுத்து வைக்கப்பட்டதாக அரசின் அறிக்கை கூறுகிறது.

