விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக சுரேஷ் பிரபுவுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு

தெலுங்கு தேசம் கட்சி எம்.பி.க்கள் ராஜினாமா செய்ததையடுத்து, மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபுவுக்கு கூடுதலாக விமானப் போக்குவரத்துப் துறை ஒதுக்கப்பட்டது.

ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிப்பது தொடர்பாக, அம்மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே பிரிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த இரண்டு தெலுங்கு தேசம் எம்.பி.க்கள் கஜபதி ராஜூ மற்றும் ஒய்.எஸ்.சௌத்ரி ஆகியோர் கடந்த வியாழக்கிழமை ராஜினாமா செய்தனர்.

ராஜினாமா செய்த கஜபதி ராஜூ விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராகவும், ஒய்.எஸ்.சௌத்ரி விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மண் அறிவியல் துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்து வந்தனர்.

இவர்களது ராஜினாமா கடிதத்தை வெள்ளிக்கிழமை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமானப் போக்குவரத்துத் துறையை கூடுதலாக கவனிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபுவுக்கு விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக கூடுதல் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை இன்று (சனிக்கிழமை) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ”மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு கூடுதலாக விமானப் போக்குவரத்துத் துறையையும் கவனிப்பார்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

