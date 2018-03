அத்திக்கடவு- அவிநாசி போராட்டக்குழுவை நேரில் சந்தித்து கமல் ஆதரவு

திருப்பூர்: அத்திக்கடவு- அவிநாசி குடிநீர் திட்டத்திற்கு போராடி வரும் போராட்டக்குழுவை நேரில் சந்தித்து கமல் தனது ஆதரவை தெரிவித்தார். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயனம் மேற்கொண்ட மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல் போராட்டக் குழுவினரை நேரில் சந்தித்தார். அத்திக்கடவு- அவிநாசி திட்டத்திற்கு 3 தலைமுறைகளாக போராடி வருபவர்களை நேரில் சந்தித்து கமல் ஆதரவு தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Athikadavu-met Kamal avinashi designated support

Avinashi in tiruppur: athikadavu-water project and an apology from struggling to meet Kamal IND.