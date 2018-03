ஓசூர்: ஓசூர் அருகே மான் வேட்டையில் ஈடுப்பட்ட 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அஞ்செட்டி – உரிகத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து 2 நாட்டு துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் மான்கறியையும் பறிமுதல் செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Deer hunting near hosur in 6 arrests

Deer hunting in hosur, near hosur: six people were arrested. Anchetty-urigam arrested in connection with the