திண்டுக்கல் அருகே கிரானைட் கல் சரிந்து விபத்து : 4 பேர் படுகாயம்

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பிரபல துணிக்கடையில் கிரானைட் கல் சரிந்து விழுந்ததில் 4 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். லாரியில் கிரானைட் கல் ஏற்றும் போது சரிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. விபத்தில் முத்துக்குமார், ராஜேஷ், ராஜ்குமார், சரவணன் ஆகிய 4 தொழிலாளர்கள் படுகாயமடைந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Near Dindigul, granite stone collapsed and four were seriously injured in an accident:

The famous clothing store in Dindigul district of Dindigul: granite stone collapsed and fell into four badugayamadaindhula