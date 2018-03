‘‘பிரதமராக ஆசையா? – நிதின் கட்கரி பதில்

எனது தகுதியும் திறமையும் எனக்கு தெரியும் என்பதால் பிரதமர் பதவிக்கு நான் ஆசைப்படவில்லை என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.

மும்பையில் ஊடக நிறுவன கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மத்திய தரைவழி போக்குவரத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவரிடம், பிரதமர் மோடி தனிச்சையாக செயல்படுவதாக கூறப்படுவது பற்றி கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

அதற்கு அவர் பதிலளித்ததாவது:

‘‘வரும் 2019ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும். சில கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே அதிருப்தி இருந்தாலும் விரைவில் சரி செய்யப்படும். பிரதமர் மோடி மிகவும் கடுமையானவர் என்ற பிம்பம் பொதுவாக உள்ளது. கட்டுப்பாட்டுடனும், ஒழுக்கத்துடனும் வளர்ந்தவர் என்பதால், மற்றவர்களிடம் கடுமை காட்டுவதாக சொல்லபடுகிறது, அதற்காக மற்றவர்கள் சொல்வதை அவர் கேட்பதில்லை என அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது’’ எனக் கூறினார்.

பின்னர், அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக பாஜக உங்களை முன்னிறுத்துமா என கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

அதற்கு அவர் பதிலளிக்கையில் ‘‘மத்திய அமைச்சர் பதவி வகிப்பதே எனக்கு நிறைவாக உள்ளது. எனது தகுதியும், திறமையும் பற்றி எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். அதனால் பிரதமர் பதவிக்கு நான் ஆசைப்படவில்லை’’ எனக்கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

” As the Prime Minister desires? -Nitin katkari response

My qualifications and skills I know I wanted for the post of Prime Minister because there was no central ministers subsequently