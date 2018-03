பிரிந்தவர்கள் சேர்ந்தால் மவுனமே மொழி: உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு 10 வயது சிறுவனின் கண்ணீர் கடிதம்

7 ஆண்டுகளுக்கு முன் மனக்கசப்பால் பிரிந்து தனித்தனியாக வாழ்ந்த பெற்றோரை சேர்த்து வைத்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்து 10 வயது சிறுவன் கடிதம் எழுதிய நிகழ்வு நெகிழ்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது.

குடும்ப நல நீதிமன்றங்களில் தீர்க்க முடியாமல் உச்ச நீதிமன்றம் வரை வந்த 23 வழக்குகள் 7 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்தன. இவற்றுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சியில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் குரியன் ஜோசப், மோகன் எம். சந்தானகவுடர் ஈடுபட்டு இருந்தனர். வழக்குகளில் தொடர்புடைய கணவன், மனைவியை அமரவைத்து அறிவுரை கூறி வழக்கை தீர்த்து வைத்தனர்.

அப்போது, திடீரென ஒரு 10 வயது சிறுவன் கையில் சிறிய வாழ்த்து மடலைக் கொண்டு வந்து நீதிபதிகள் இருவரிடமும் அளித்தார். அந்த வாழ்த்து மடலைப் படித்த நீதிபதிகள் கண்ணீர் விடாத குறையாக அந்த சிறுவனைக் கட்டி அணைத்துக் கொண்டனர்

அந்த கடித்திதல் அந்தச் சிறுவன் தனது கைப்பட எழுதியதில், ”கடவுள் எப்போதும் உனக்கு ஏதாவது கொடுத்திருப்பார். ஒவ்வொரு பிரச்சினைக்கும் தீர்வுக்கான ஒரு சாவி இருக்கும். ஒவ்வொரு வெளிச்சத்துக்கும் ஒரு நிழல் இருக்கும். ஒவ்வொரு கவலைக்கும், துயரத்துக்கும் விடிவுகாலம் இருக்கும். ஒவ்வொரு விடியும் பொழுதுக்கும் ஒரு திட்டமிடல் நமக்காக இருக்கும். எனது பெற்றோரை சேர்த்து வைத்த உங்களுக்கு நன்றி” என்று தெரிவித்து இருந்தான்.

இதைப் பார்த்த நீதிபதிகள் அந்தச் சிறுவனை ஆரத்தழுவி, முத்தமிட்டனர்.

அப்போது, நீதிபதி குரியன் ஜோசப் கூறுகையில், ”இந்த நீதிமன்றத்துக்கு கிடைத்த மிகப் பெரிய பரிசுகள், உயர்ந்த வெகுமதிகளில் இந்த சிறுவன் கொடுத்த கடிதத்தையே நினைக்கிறேன். இந்த சிறுவனின் பெற்றோருக்கு கடந்த 1997-ம் ஆண்டு மே மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். ஆனால், அவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சினை, மனக்கசப்பு காரணமாக கடந்த 2011-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பிரிந்துவிட்டனர்.

அப்போது இருந்து இருவரும் தனித்தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இருவரும் விவாகரத்து கோரி குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்து, அங்கு தீர்க்க முடியாமல், உயர் நீதிமன்றத்தில் அது கிரிமினல் வழக்காக ஒருவர் மீது ஒருவர் சுமத்தி, அதையும் அங்கு தீர்க்க முடியாமல், இப்போது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்க்கப்பட்டுள்ளது.

தனது பிஞ்சுமனதில் எந்த அளவுக்கு பெற்றோரின் பிரிவு பாதித்திருக்கும். இப்போது அவர்கள் சேர்ந்த மகிழ்ச்சியை தனது நன்றியைக் கடிதத்தின் மூலம் அந்த 10 வயது சிறுவன் தெரிவித்து இருக்கிறான். இங்கு வந்து தீர்வு கண்டு சென்றவர்கள் மீண்டும் நீதிமன்றம் வரமாட்டார்கள் என்று நம்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Those who were separated by the same language of silence: the judges of the Supreme Court for a 10-year-old boy tears of letter

7 years ago, resentment lived separately by the separation of the parents put Supreme Court neethipathigam