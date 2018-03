மானாமதுரை: மானாமதுரை அடுத்த படமாத்தூர் வேலாங்குளம் கிராம கண்மாயில் மூழ்கி 2 சிறுவர்கள் உயிரிழந்தனர். 8-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் அஜித் மற்றும் சூர்யா ஆகியோர் சேற்றில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

Submerged in a tank near manamadurai 2 boys deaths

