செல்போன்கள் குடும்பத்தினர்களிடையே பிரிவை ஏற்படுத்துவதாக ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் வேதனை

கோவை: செல்போன்கள் குடும்பத்தினர்கள் இடையே பிரிவை ஏற்படுத்துவதாக ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். கோவையில் செல்போன் டவரை அகற்றும் அரசு உத்தரவுக்கு எதிரான வழக்கில் ஐகோர்ட் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. கர்ணனின் கவச குண்டலம் போல் மக்களின் உடல் அங்கமாக செல்போன்கள் மாறிவட்டதாக கூறினார்.

பல்வேறு குற்றச்செயல்களுக்கு செல்போன்கள் தான் முக்கிய காரணமாக உள்ளதாக ஐகோர்ட் வேதனை தெரிவித்துள்ளது. கதிர்வீச்சு பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதாக கூறி கோவை அன்னூரிலுள்ள செல்போன் டவரை அகற்ற ஐக்கோர்ட் ஆணையிட்டுள்ளது. அன்னூரில் இண்டஸ் டவர்ஸ் நிறுவன செல்போன் டவரை அகற்றும்படி பேரூராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது. பேரூராட்சி உத்தரவை எதிர்தது இண்டஸ் டவர்ஸ் நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளது. செல்போன்கள் டவர் அமைக்க போதிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்குமாறு இண்டஸ் டவர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ஆணையிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

