நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே மெட்டலாவில் பூபதி என்பவரது தோட்டத்தில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்புள்ள சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டது. சந்தன மரங்களை வெட்டி கடத்திய மர்மநபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Sandalwood trees cut down near hijacking, namakkal

