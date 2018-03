டிடிவி.தினகரனுடன் நாங்கள் சட்டமன்றத்துக்கு செல்வோம்…எடப்பாடி வீட்டுக்கு செல்வார் : செந்தில்பாலாஜி பேட்டி

மதுரை: மத்திய அரசின் துணையோடு எடப்பாடி அரசு, இரட்டை இலை சின்னம், கட்சியை பெற்றுள்ளது என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி மதுரை விமான நிலையத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார். 18 எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதிநீக்க வழக்கின் தீர்ப்பு சாதகமாகவும், நியாயமாகவும் விரைவில் வரும் என செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார். டிடிவி.தினகரனுடன் நாங்கள் சட்டமன்றத்துக்கு செல்லும்போது எடப்பாடி வீட்டுக்கு செல்வது உறுதி என செந்தில்பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

We will go to the legislature with DTV. dinakaran. He will go home: senthilbalaji interview with k. palanisamy

Madurai: the Central Government with the help of the Government, the party symbol of a double leaf edappadi has won, “former Minister to own