மதுரையில் தவறான மார்க்கத்தில் வேகமாக வந்த அரசுப்பேருந்து மோதியதில் ஒருவர் உயிரிழப்பு

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மூலக்கரையில் அரசுப்பேருந்து மோதி ஒருவர் உயிரிழந்தார். தவறான மார்க்கத்தில் வேகமாக வந்த அரசுப்பேருந்து மோதியதில் சுந்தர்(32) என்பவர் தலை நசுங்கி உயிரிழந்தார். தப்பியோட முயன்ற அரசுப்பேருந்து ஓட்டுனர், நடத்துநரை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்தனர். இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த சுந்தர் ஹெல்மட் அணிந்திருந்தும் தலை நசுங்கி உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

